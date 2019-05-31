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Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta yatırılacağı açıklanmıştı. Bugün yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahiplerine toplamda 10,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 15:50
Puan Ver : Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatırıldı(8/10)4

Bayramın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle, 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği erkene çekilmiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirmişti. Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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