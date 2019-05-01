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Emekliye Çifte Zam! Hem Emekli Maaşı Hem De Ek Ödeme Artacak
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Emekliye Çifte Zam! Hem Emekli Maaşı Hem de Ek Ödeme Artacak

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! HEM EMEKLİ MAAŞI HEM DE EK ÖDEME ARTACAK

Tüm emeklilere bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri

Tarih : 01 Mayıs 2019, 11:30
Puan Ver : Emekliye Çifte Zam! Hem Emekli Maaşı Hem De Ek Ödeme Artacak(10/10)6

Tüm emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak....

















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