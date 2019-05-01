Tüm emeklilere bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri