Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
Generallere ’Eşek’ Diyen Gazeteci Konuştu: Kimleri Kast Ettiğimiz Açık Değil Mi?
Emniyet Müdürünü Bile Ürküttü! ’42 Yıllık Polisim Böyle Vahşet Görmedim’
Korkutan Uyarı: Futbol Sahası Büyüklüğündeki Gök Taşı 3 Ay Sonra Dünya’Ya Çarpabilir
Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
S-400 Ve F-35 Krizi: Abd Yeni Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Vermeme Kararı Aldı
2 Ayrı Anket Şirketinden 23 Haziran Tahmini: İmamoğlu Önde Gidiyor
Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!
Fiziğiyle Hayran Bırakan Jennifer Lopez’İ Yırtmacı Ele Verdi
Safiye Soyman Ms Hastası Oğlunu Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Gülşen’Den İddialı Çıkış: Sahnede En Çok Ben Kazanıyorum
41 Yaşındaki Müzisyen Murat Omurtağ, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Özel Harekat Polisleri Kuyumcu Dükkanına Sis Bombası Atarak Operasyon Düzenledi!
Fetö’Den İhraç Edilen Eski Kaymakam 50 Metreden Aşağıya Yuvarlandı!
Selfie Çekmek İsteyen Erkek Çocuğu 10 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
Son Dakika! Kocaeli’De 5 İşçinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Paris’Te 200 Bin Euro’Luk Kuyumcu Soygunu Kamerada

Emniyet müdürünü bile ürküttü! ’42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim’

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ BİLE ÜRKÜTTÜ! ’42 YILLIK POLİSİM BÖYLE VAHŞET GÖRMEDİM’

Rum Milli Muhafız Ordusu teğmeni Nikos Metaksas'ın 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Rum kesimi lideri Anastasiadis'e bilgi veren emniyet müdürünün “42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum“ sözleri ise kurbanlara yapılan işkencen

Tarih : 07 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : Emniyet Müdürünü Bile Ürküttü! ’42 Yıllık Polisim Böyle Vahşet Görmedim’(7/10)3

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas'ın seri cinayetler işlediğinin ortaya çıkmasıyla başlayan soruşturmada önceki gün 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Kurbanlardan 29 yaşındaki Maricar Valtez'e ait ceset Rum kesiminde kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya dönen rengi nedeniyle 'Kırmızı Göl' adı verilen gölde bavulun içerisinde çürümüş olarak bulundu. Valtez'in ellerinin yanında tüm vücudunun da iplerle sarıldığı belirlendi....

















Etiketler: Emniyet  Müdürünü  Bile  Ürküttü  ’42  Yıllık  Polisim  Böyle  Vahşet  Görmedim’    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER