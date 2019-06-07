Rum Milli Muhafız Ordusu teğmeni Nikos Metaksas'ın 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Rum kesimi lideri Anastasiadis'e bilgi veren emniyet müdürünün “42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum“ sözleri ise kurbanlara yapılan işkencen