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Emniyet şeridinde giden motosikletlinin başına pet şişe atıldı, 2 kez kaza atlattı

EMNİYET ŞERİDİNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN BAŞINA PET ŞİŞE ATILDI, 2 KEZ KAZA ATLATTI

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde emniyet şeridinde giden motosikletli, iki kaza atlattı. Başına pet şişe atılan motosikletli, o anları kask kamerasıyla kaydetti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 11:00
Puan Ver : Emniyet Şeridinde Giden Motosikletlinin Başına Pet Şişe Atıldı, 2 Kez Kaza Atlattı(6/10)2

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı....

















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