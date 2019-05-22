Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Kulübü, takımda gidecek isimlere büyük ölçüde karar verildi. Sarı lacivertli ekipte asıl sürpriz ise Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakırsa, kulübe geri dönme kararı vermesi oldu.