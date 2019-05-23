EMRE BELÖZOĞLU İLE ERSUN YANAL ARASINDA GEÇEN TRANSFER KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakmak istiyor“ diyerek transferi duyurmuştu. İşte transferin perde arkası ve Ersun Yanal ile Emre arasında yapılan telefon görüşmesinin detayları..
Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişme. . ....
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