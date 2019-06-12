UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Emre Belözoğlu, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, ken

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler bu maçın ardından Türkiye dönüş yaptı ve İstanbul'a geldi.

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