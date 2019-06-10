EMRE’YE TUVALET FIRÇASI UZATAN KİŞİNİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
A Milli Takım'ın, EURO 2020 Elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maç öncesinde İzlada'da gördüğü muamele büyük tepki çekti. Türkiye kafilesinin yaklaşık 3 saat havaalanında tutulması yetmezmiş gibi bir de Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı. Fırçayı
İzlanda ile yaşanan tarihi krizin yanı sıra İzlandalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması oldu. Tuvalet fırçası tutan kişinin akıl sağlığından şüphe edilirken, kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına sokmaya çalıştı.
Kaynak: haberinburada....
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