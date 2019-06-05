EMSAL KARAR: İPTAL EDİLEN UÇUŞLARIN BİLET ÜCRETİ ACENTADAN TAHSİL EDİLEMEYECEK
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Emsal kararla birlikte iptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek....
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