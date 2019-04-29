Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yıllık raporuna göre tüm dünyada askeri harcamalar 1,8 trilyon dolara ulaştı. Birinci sırayı her zamanki gibi ABD çekerken, Türkiye ise 15'inci sıradaki konumunu korudu.

Kaynak: haberinburada....