Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Survivor’Da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay’In Yüzüne Tükürdü
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
5 Aylık Hamile Olan Bengü, Kızı İçin Harekete Geçti!
Kerimcan Durmaz’Dan Skandal Video! Cinsel Organını Gösterdi
Yaşlı Adam Top Oynayan Çocuklara Sinirlenip, Av Tüfeğiyle Ateş Etti
Adıyaman’Daki Kazada Bebek Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Fotoğraf Çekilmek İçin Trenin Üstüne Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı
Rıdvan Dilmen’Den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı
Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi
Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu
Manisa Sultan Camisi’Nin Kubbe Ve Minarelerinden 6 Ton Mesir Macunu Halka Saçıldı
Beşiktaş-Ankaragücü Maçında 1 Dakikalık Tepki! Kimse Hareket Etmedi
İstanbul, İzmir Ve Ankara’Da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı
Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Endonezya’da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti

ENDONEZYA’DA SEÇİMLERDE GÖREV YAPAN 139 SANDIK GÖREVLİSİ, AŞIRI YORGUNLUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan dolayı ölen sandık görevlisi ve polis memurlarının sayısının 139'a yükseldi.

Tarih : 27 Nisan 2019, 20:40
Puan Ver : Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti(6/10)2

193 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 17 Nisan'daki seçimlerde, 500'den fazla kişinin de aşırı çalışmak, stres ve uykusuzluk gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Genel Seçim Komisyonu yetkilileri ilk gün 9 kişi olarak açıklanan ölü sayısının çarşamba günü itibariyle 139'a yükseldiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Endonezya’Da  Seçimlerde  Görev  Yapan  139  Sandık  Görevlisi  Aşırı  Yorgunluktan  Hayatını  Kaybetti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER