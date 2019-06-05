83 Yaşındaki Pop Şarkıcısı Alpay’A Terör Soruşturması Açıldı
Enes Batur’Un Yeni Filmi İlk Filminden 5 Kat Daha Az İzlenerek Hayal Kırıklığı Yarattı
Ebru Gündeş Hakkında Verilen Beraat Kararına Bakanlık İtiraz Etti
İmamoğlu Washington Post’A Yazdı: İstanbul’Da Yarışı Nasıl Kazandım Ve Bir Kez Daha Kazanacağım
Buse Narcı, Bali’Den Yaptığı Cesur Paylaşımlarla Ağızları Açık Bıraktı
Müge Anlı’Da Hastanede Terk Edilen Dilberay, 41 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu
Kaçak Yollarla Türkiye’Ye Girmeye Çalışan 3 Deaş’Lı Terörist Yakayı Ele Verdi
Mahalledeki 1 Kilometrelik Bayramlaşma Kuyruğu Görenleri Şaşkına Çevirdi
Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Türkiye’Nin Bilgi Vermesi Gerekmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleriyle Bayramlaştı
Korkunç Kaza! Otomobilin Üzerine Çıktı: 10 Yaralı
Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 36 Ölü, 275 Yaralı
Emekli Polis Memuru, Sokak Ortasında Tartıştığı Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdırdı
Aytemiz Alanyaspor’Da Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi
Kilosu 10 Liradan Satılan ’Vali Hanım Çileği’ Üreticinin Yüzünü Güldürdü! Hedef 800 Ton
Bunalıma Giren Adam Eşi Kendisini Terk Edince Evini Ateşe Verip İntihara Kalkıştı
Barcelona Arda İçin Kararını Verdi
Adriano, Sao Paulo İle Anlaştığını Açıkladı
Soylu, Kendisine Yönelik Protestolara Yanıt Verdi: Buraya Demirtaş’In Kucağından Gelmedim
Ukrayna’Da Tenekelere Ateş Eden Sarhoş Polisler, Çocuğu Öldürdü

Enes Batur’un yeni filmi ilk filminden 5 kat daha az izlenerek hayal kırıklığı yarattı

ENES BATUR’UN YENİ FİLMİ İLK FİLMİNDEN 5 KAT DAHA AZ İZLENEREK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenomen Enes Batur'un ikinci filmi Gerçek Kahraman, gösterime girdiği ilk hafta 84 bin 513 tarafından izlenerek ilk filmi Hayal mi Gerçek mi'den 5 kat daha az izlendi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Enes Batur’Un Yeni Filmi İlk Filminden 5 Kat Daha Az İzlenerek Hayal Kırıklığı Yarattı(5/10)1

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a beklenen ilgi gösterilmedi. Film, 84 bin 513 kişiyle açılırken Batur'un bir önceki filminden 5 kat daha az izlendi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filminin devam halkası olan Enes Batur Gerçek Kahraman büyük umutlarla vizyona girmişti....

















Etiketler: Enes  Batur’Un  Yeni  Filmi  İlk  Filminden  5  Kat  Daha  Az  İzlenerek  
Hayal  Kırıklığı  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER