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Engelli milli sporcuya büyük ayıp! Plajdan kovdular

ENGELLİ MİLLİ SPORCUYA BÜYÜK AYIP! PLAJDAN KOVDULAR

Antalya Konyaaltı'nda bir otelde kamp yapan işitme engelli milli sporcu Yasin Süzen ile antrenörü Salih Öztürk otelin önündeki plaja inince şezlong parası vermedikleri için alandan kovuldular.

Tarih : 01 Haziran 2019, 12:10
Puan Ver : Engelli Milli Sporcuya Büyük Ayıp! Plajdan Kovdular(10/10)6

Antalya'da kamp yaptığı otelin önündeki denizde yüzmek isteyen işitme engelli milli sporcu ile antrenörü, şezlong parası vermedikleri için plajdan kovuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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