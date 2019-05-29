ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KATİL İLK KEZ KONUŞTU: EVDE UYUŞTURUCU KULLANIP ABLAMI DÖVÜYORDU
Bursa'da ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil ilk kez hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan katil ifadesinde, “Uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Korkutmak istemiştim, elimdeki silah ateş aldı.“
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet anının bir işyeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi....
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