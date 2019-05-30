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Epgis Akaryakıttaki İndirimlerin Ne Zaman Pompaya Yansıyacağını Açıkladı
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EPGİS AKARYAKITTAKİ İNDİRİMLERİN NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAĞINI AÇIKLADI


EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı
Tarih : 30 Mayıs 2019, 15:50
Puan Ver : Epgis Akaryakıttaki İndirimlerin Ne Zaman Pompaya Yansıyacağını Açıkladı(10/10)6

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son ÖTV ayarlamaları sonrasında, akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı. Buna göre, benzin ve motorinde 30 kuruş, LPG oto gazda ise ÖTV miktarı 20 kuruş olarak açıklandı. Söz konusu ÖTV karşılanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatına yansıyacak....

















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