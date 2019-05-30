EPGİS AKARYAKITTAKİ İNDİRİMLERİN NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAĞINI AÇIKLADI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son ÖTV ayarlamaları sonrasında, akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı. Buna göre, benzin ve motorinde 30 kuruş, LPG oto gazda ise ÖTV miktarı 20 kuruş olarak açıklandı. Söz konusu ÖTV karşılanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatına yansıyacak....
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