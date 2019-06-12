AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katılacağı, milletvekillerinin de hazır bulunacağı bir kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'ni ele alınacak. Erdoğan'ın kabineyle yapacağı kapalı toplantıda ABD'den gelen S-400 mektubu, F-35 gerilimi, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele ve İstanbul seçimi görüşülecek....



































