Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekrem İmamoğlu benim ayarımda değil. Benim muhatabım Kılıçdaroğlu olur. Ben söylerim o cevap verir, o söyler ben cevap veririm“ dediği iddiasını okurlarına aktardı....



































