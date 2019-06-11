23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken; AK Parti'nin kampanya ve miting programları da belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak.

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