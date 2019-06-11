ERDOĞAN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN MİTİNG YAPMAYACAK
23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken; AK Parti'nin kampanya ve miting programları da belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emniyet Şeridinde Giden Motosikletlinin Başına Pet Şişe Atıldı, 2 Kez Kaza Atlattı
- Eşiyle Tartışan Kocanın İntihar Girişimi Yürekleri Ağza Getirdi
- Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı
- Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı
- Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar