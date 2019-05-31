Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır“ ifadelerini kullandı....



































