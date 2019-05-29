ERDOĞAN: İSTANBUL’U KAYBETMENİN ACISINI İÇLERİNDEN ATAMAYANLAR VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlama programında konuştu. İstanbul'a dair hesaplaşmanın 566 yıldır sona ermediğini söyleyen Erdoğan, “İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var....
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