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ERDOĞAN: İSTANBUL’U KAYBETMENİN ACISINI İÇLERİNDEN ATAMAYANLAR VAR


Erdoğan: İstanbul’u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var
Tarih : 29 Mayıs 2019, 23:40
Puan Ver : Erdoğan: İstanbul’U Kaybetmenin Acısını İçlerinden Atamayanlar Var(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlama programında konuştu. İstanbul'a dair hesaplaşmanın 566 yıldır sona ermediğini söyleyen Erdoğan, “İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var....

















Etiketler: Erdoğan  İstanbul’U  Kaybetmenin  Acısını  İçlerinden  Atamayanlar  Var    haber

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