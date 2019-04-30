AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin F-35'lere ilişkin tutumuna değinerek ''F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur'' ifadesini kullandı....



































