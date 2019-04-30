Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Meclisi'nde bulunan AK Partililere “Belediyede yapılan icraatları takip edin. Milletin yararına olan şeylere destek verin. Belediye meclisine sağlam devam edin. “ diye talimat verdiği öğrenildi.