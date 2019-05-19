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Erdoğan’dan İftar Programın Konuştu: Mazimize Baktığımızda İbret Değil Cesaret de Alırız

ERDOĞAN’DAN İFTAR PROGRAMIN KONUŞTU: MAZİMİZE BAKTIĞIMIZDA İBRET DEĞİL CESARET DE ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, “Biz 2200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 22:20
Puan Ver : Erdoğan’Dan İftar Programın Konuştu: Mazimize Baktığımızda İbret Değil Cesaret De Alırız(5/10)1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için Samsun'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde gençler ve sporcularla iftar yaptı. İftar sonrası gençlere seslenen Erdoğan, gençlerden olimpiyat şampiyonlukları istedi....

















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