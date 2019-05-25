ERDOĞAN’DAN ’İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM İŞ BULAMIYORUM’ DİYEN KADINA YANIT: KOCAN NE YAPIYOR?
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra kendisine seslenen ve iki üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen EYT mağduru bir kadına “Kocan ne yapıyor?“ diye sordu. Kadının “Şu anda işi var çalışıyor“ cevabı üzerine ise Erdoğan “Gördün mü?“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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