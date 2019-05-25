AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra kendisine seslenen ve iki üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen EYT mağduru bir kadına “Kocan ne yapıyor?“ diye sordu. Kadının “Şu anda işi var çalışıyor“ cevabı üzerine ise Erdoğan “Gördün mü?“ dedi.

Kaynak: haberinburada....