AK Parti teşkilatı Ramazan Bayramı'nda İstanbul seçimi sahada olacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilata oy oranının artırılması talimatını verip hedef olarak 24 Haziran seçimi rakamlarını gösterdi. Bu hedefe ulaşmak için partinin duayen isimleri bayram boyunca sahada olacak....



































