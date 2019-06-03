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ERDOĞAN’DAN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN KURMAYLARINA ÖNEMLİ İKİ TALİMAT


Erdoğan’dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat
Tarih : 03 Haziran 2019, 09:30
Puan Ver : Erdoğan’Dan, İstanbul Seçimi İçin Kurmaylarına Önemli İki Talimat(6/10)2

AK Parti teşkilatı Ramazan Bayramı'nda İstanbul seçimi sahada olacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilata oy oranının artırılması talimatını verip hedef olarak 24 Haziran seçimi rakamlarını gösterdi. Bu hedefe ulaşmak için partinin duayen isimleri bayram boyunca sahada olacak....

















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