ERDOĞAN’DAN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN KURMAYLARINA ÖNEMLİ İKİ TALİMAT
AK Parti teşkilatı Ramazan Bayramı'nda İstanbul seçimi sahada olacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilata oy oranının artırılması talimatını verip hedef olarak 24 Haziran seçimi rakamlarını gösterdi. Bu hedefe ulaşmak için partinin duayen isimleri bayram boyunca sahada olacak....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
- İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
- İran’Dan Abd’Nin Şartsız Müzakere Teklifine Cevap: Kelime Oyununu Bırakın
- Honaz’Da Seçimi Kazanan Chp’Li Yüksel Kepenek, Gözyaşlarını Tutamadı
- Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye’Nin Yenemeyeceği Takım Yoktur
- Şenol Güneş’Ten Sitem: Siz Hiçbir Şeye Karışmayın, Biz İşimizi Yaparız
- Özbekistan Maçının Kahramanı Zeki Çelik: Bu Anı Çok Bekliyordum
- Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool, Taraftarlarıyla Buluştu!
DÜNYA HABERLERİ
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
- Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı
- Çinliler Maraş Dondurmasına Merak Saldı! Ülkelerinde Dondurmacı Açıyorlar
- İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar