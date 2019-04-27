Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamada “Biz 'kızgın demiri soğutalım' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik... Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında bulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, ''İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz ''kızgın demiri soğutalım'' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik....



































