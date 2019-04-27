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Erdoğan’dan ’Kızgın Demiri Soğutalım’ Çağrısıyla İlgili Yeni Açıklama: Bu İnce Noktaya Dikkat Çektik

ERDOĞAN’DAN ’KIZGIN DEMİRİ SOĞUTALIM’ ÇAĞRISIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA: BU İNCE NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamada “Biz 'kızgın demiri soğutalım' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik... Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında bulu

Tarih : 27 Nisan 2019, 18:30
Puan Ver : Erdoğan’Dan ’Kızgın Demiri Soğutalım’ Çağrısıyla İlgili Yeni Açıklama: Bu İnce Noktaya Dikkat Çektik(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, ''İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz ''kızgın demiri soğutalım'' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik....

















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