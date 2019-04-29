Partisinin Kızılcahamam kampında 31 Mart seçimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına “Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün“ dediği iddia edildi.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da 28. istişare ve değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YSK'nın kararını henüz vermediğini vurgulayarak “Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün“ dediği öne sürüldü....



































