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Erdoğan’dan Yeni Askerlik Sistemine İlişkin İlk Açıklama: Generalliğe Kadar Gidebilir

ERDOĞAN’DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA: GENERALLİĞE KADAR GİDEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yedek subaylıktan başlayan bir asker isterse ve sınavları geçerse generalliğe kadar yükselebilir.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 23:30
Puan Ver : Erdoğan’Dan Yeni Askerlik Sistemine İlişkin İlk Açıklama: Generalliğe Kadar Gidebilir(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de gençlerle bir araya geldi. Yeni askerlik sistemiyle ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Erdoğan, “Yedek subaylıktan başlayan bir asker sınavları geçerse generalliğe kadar gidebilir. “ dedi....

















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