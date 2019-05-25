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Eren Derdiyok’tan Galatasaray’a Buruk Veda

EREN DERDİYOK’TAN GALATASARAY’A BURUK VEDA

Eren Derdiyok, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a veda etti. Ligde attığı 7 golle şampiyonlukta pay sahibi olan Eren, “Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.“ paylaşımın

Tarih : 25 Mayıs 2019, 21:30
Puan Ver : Eren Derdiyok’Tan Galatasaray’A Buruk Veda(6/10)2

Ocak ayı itibarıyla U21 takımıyla çalışmalarına devam eden Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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