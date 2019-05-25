Eren Derdiyok, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a veda etti. Ligde attığı 7 golle şampiyonlukta pay sahibi olan Eren, “Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.“ paylaşımın