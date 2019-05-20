Anadolu Efes-CSKA Moskova mücadelesinin son anlarında tribünlerde yer alan Fenerbahçe taraftarları Ergin Ataman için “Mola alsana“ tezahüratı yaptı. Bu tezahüratlar sonrasında tribünlerde Anadolu Efes ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: haberinburada....