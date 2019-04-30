ERMAN TOROĞLU, FATİH TERİM’İN METE KALKAVAN’A İTİRAZ ETMESİNE SERT ÇIKTI
A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Konyaspor maçı sonrasında Fatih Terim'in Hakem Mete Kalkavan'a itiraz etmesine tepki gösterdi.
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabare kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu da bu görüntülere ateş püskürdü....
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