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Erman Toroğlu, Fatih Terim’in Mete Kalkavan’a İtiraz Etmesine Sert Çıktı

ERMAN TOROĞLU, FATİH TERİM’İN METE KALKAVAN’A İTİRAZ ETMESİNE SERT ÇIKTI

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Konyaspor maçı sonrasında Fatih Terim'in Hakem Mete Kalkavan'a itiraz etmesine tepki gösterdi.

Tarih : 30 Nisan 2019, 00:30
Puan Ver : Erman Toroğlu, Fatih Terim’İn Mete Kalkavan’A İtiraz Etmesine Sert Çıktı(8/10)4

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabare kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu da bu görüntülere ateş püskürdü....

















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