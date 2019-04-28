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Erman Toroğlu’ndan Volkan Demirel’e: Trabzon Otobüsüne Girersen, Çıkamazsın

ERMAN TOROĞLU’NDAN VOLKAN DEMİREL’E: TRABZON OTOBÜSÜNE GİRERSEN, ÇIKAMAZSIN

Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Erman Toroğlu, Volkan Demirel'in tartıştığı Trabzonsporlu isim için, “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim“

Tarih : 28 Nisan 2019, 13:20
Puan Ver : Erman Toroğlu’Ndan Volkan Demirel’E: Trabzon Otobüsüne Girersen, Çıkamazsın(8/10)4

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, “Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın....

















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