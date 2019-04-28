Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Erman Toroğlu, Volkan Demirel'in tartıştığı Trabzonsporlu isim için, “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim“

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, “Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın....



































