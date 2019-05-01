Milwaukee Bucks, NBA'de Doğu Konferansı Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Boston Celtics'i 123-102'i mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Milwaukee'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 4 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.

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