ERSAN’LI MİLWAUKEE BUCKS SERİYİ 1-1’E GETİRDİ
NBA'de Doğu Konferansı Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Boston Celtics'ı 123-102'i yenerek seriyi 1-1'e getirdi.
Milwaukee Bucks, NBA'de Doğu Konferansı Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Boston Celtics'i 123-102'i mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Milwaukee'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 4 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.
Kaynak: haberinburada....
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