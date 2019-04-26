Ersun Yanal, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başladı. Deneyimli teknik adam kaleyi yine, Alanya'da tarihi hezimeti önleyen Harun Tekin'e emanet edecek. Yanal, Serdar Aziz'in sakatlığında sürpriz bir tercih yapabilir....



































