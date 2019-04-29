ESENYURT’TA ÇATLAMALARIN OLDUĞU BİNA VE SOKAKLARDA ÖLÇÜM ALETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini dün akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü. Ekiplerin, çatlamaları kontrol etmek için bazı alanlara terazi benzeri bir cetvel yerleştirmesi dikkat çekti.
Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bina sakinleri dün akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü. Araç trafiğine kapatılan sokakta ekiplerin çatlamaların kontrol etmek için bazı alanlara terazi benzeri bir cetvel yerleştirdiği görüldü....
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