Düğünden bir gün sonra karısına nikah kıymak isteyen adam hayatının şokunu yaşadı. Şerif Koçer 2 oğlunu karısının kocasının üzerine geçirdi. 16 yıl süren boşanma davasından sonra eşine resmi nikah kıyabilen adam şimdi de çocuklarını nüfusuna almak istiyor

Balıkesir'de yaşayan Şerif Koçer'in hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Koçer 1996 yılında yaptırdığı düğünden sonra nikah kıymak için gittiği belediyede eşinin başkasıyla resmi nikahlı olduğunu öğrendi. Talihsiz adam dini nikah ile yaşadığı Ayşe G....



































