Ahmet Davutoğlu, Konya'da düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada “Sadece kazanımlarımız olan özgürlüklerimizi değil temel değerlerimizi de yitirmemek için hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum. Bu yeni hâl bir milletin ve insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan bir duruşun eseri olacaktır. Özetle ya yeni bir hâl ya da izmihlal“ ifadeleriyle yeni bir parti kurulacağını duyurdu....



































