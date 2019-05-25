ESKİ EŞİNİ AĞZINI BANTLADIKTAN SONRA ÖLDÜREN CANİ ADAM, MEZARLIKTA YAKALANDI
İstanbul Fatih'te Tuncay Tezcan barıştığı eski eşini uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan'ın eski eşini öldürdüğü odanın duvarına “Bunu siz istediniz“ yazdığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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