ESKİ EŞİNİ, ’BENDEN BAŞKASIYLA OLAMAZSIN’ DEYİP 5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Antalya'da 4 yıl önce boşandığı karısının başkasıyla evleneceğini öğrenen eski eş, “Benden başkasıyla olamazsın“ diyerek dehşet saçtı.
Antalya'da Veysel Yat (51), başkasıyla evleneceğini öğrendiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) apartman girişinde önünü kesip, “Benden başkasıyla olamazsın“ diyerek 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan Doğu hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada....
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