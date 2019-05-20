ABD'den Konya'ya gelerek eski eşinin kocasını tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Gözü dönmüş katil, öldürdüğü eski eşinin kocasının, kendisini ''Senin kanını akıtıp içeceğim'' şeklinde tehdit ettiğini öne sürerek, amacının yalnızc

ABD'den Konya'ya gelerek, eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i, kızını kendisine göstermediği gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Halil İbrahim Kaya'nın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Eski eşinin kocası tarafından ''Senin kanını akıtıp içeceğim'' şeklinde tehdit aldığını söyleyen katil, ''Amacım korkutmaktı. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu....



































