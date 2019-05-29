Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yapısı da netleşmeye başladı. Kurula tüm eski Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi. Daveti 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin, kabul etmedi....



































