Eski Meclis Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’Na Katılmayı Kabul Etmedi
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pedofili İle Suçlanan Kitabın Yazarı İçin Harekete Geçti
Usta Sanatçı Eşref Kolçak, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gizem Karaca Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Kadın Yolcuyu Taciz Ettiği İddia Edilen Şüpheli, Erkek Yolcular Tarafından Darp Edildi
Şarkıcı Gaye Su Akyol, Kendisini Eleştirenlere Demediğini Bırakmadı!
’Chp Demek Çöp, Çamur, Çukur Demek’ Diyen Ak Partili Vekile Uyarı Cezası Verildi
Ünlü Sunucu Ellen Degeneres, Üvey Babası Tarafından Cinsel Tacize Uğradığını İtiraf Etti!
Şeyma Subaşı, Sevgilisi Guido Senia İle Birlikte Sarmaş Dolaş Poz Verdi
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu’Nu Eleştirdi: Demin Bir Çocuğu Tokatladı
Köylüler, Ev, Ahır Ve Samanlığın Yanışını Üzüntüyle İzledi
İmamoğlu’Nun Montajlanan Konuşmasında Soruyu Soran Gazeteciden Açıklama
Fenerbahçe’Nin Eski Başkanı Metin Aşık, Hayatını Kaybetti
Borç Parayla Kurduğu Tandırda Günde 500 Ekmek Üretip Tanesini 1 Liradan Satıyor
Haluk Levent, Carettaların Üreme Alanında Konser Yapılmasına Tepki Gösterdi
Meteoroloji Açıkça Uyardı: Hastalar, Çocuklar Ve Yaşlılar Dışarı Çıkmasın!
’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Son Dakika! Yılbaşından Bu Yana 433 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Denizli’De Bulunan 7 Kiloluk Dev Mantar Görenleri Hayrete Düşürdü

ESKİ MECLİS BAŞKANI ÇETİN, CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’NA KATILMAYI KABUL ETMEDİ


Eski Meclis Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na katılmayı kabul etmedi
Tarih : 29 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Eski Meclis Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’Na Katılmayı Kabul Etmedi(8/10)4

Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yapısı da netleşmeye başladı. Kurula tüm eski Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi. Daveti 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin, kabul etmedi....

















Etiketler: Eski  Meclis  Başkanı  Çetin  Cumhurbaşkanlığı  Yüksek  İstişare  Kurulu’Na  Katılmayı  Kabul  Etmedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER