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Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Çıplak videolarını çekip arkadaşlarına gönderdi

ESKİ SEVGİLİDEN İĞRENÇ TUZAK! ÇIPLAK VİDEOLARINI ÇEKİP ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ

KKTC'de Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraf ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderince gözaltına alındı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 19:10
Puan Ver : Eski Sevgiliden İğrenç Tuzak! Çıplak Videolarını Çekip Arkadaşlarına Gönderdi(5/10)1

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Durumdan haberdar olan genç kız şikayette bulununca, Şevket Ö....

















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