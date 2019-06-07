ESKORT SİTESİNDEN TANIŞTIĞI KADINI, TRANSSEKSÜEL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE PARKE TAŞIYLA DÖVDÜ
Bursa'da gözü dönmüş cani, eskort sitesinden tanışıp buluştuğu kadını, transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla öldüresiye dövdü.
Bursa'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T. 'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla dövdü....
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