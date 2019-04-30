Hızla büyüyen espor sektöründe dev organizasyonlar düzenleniyor. Büyük markalar hatta milyarderler bile espora dahil olmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Michael Jordan bile var...

Espor dünyası hem spor açısından hem de finansal anlamda hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Büyük markalar, devasa organizasyonlar ve ünlü milyarderler espora hızla dahil olmaya devam ederken, doğal olarak takımların finansal değeri de oldukça yükselmeye başladı. Hatta bazı espor takımlarının ismi şimdiden, Real Madrid, Dallas Cowboys ve New York Yankees ile anılmaya başladı....



































