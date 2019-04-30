ESPOR DÜNYASININ EN DEĞERLİ 5 TAKIMI
Hızla büyüyen espor sektöründe dev organizasyonlar düzenleniyor. Büyük markalar hatta milyarderler bile espora dahil olmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Michael Jordan bile var...
Espor dünyası hem spor açısından hem de finansal anlamda hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Büyük markalar, devasa organizasyonlar ve ünlü milyarderler espora hızla dahil olmaya devam ederken, doğal olarak takımların finansal değeri de oldukça yükselmeye başladı. Hatta bazı espor takımlarının ismi şimdiden, Real Madrid, Dallas Cowboys ve New York Yankees ile anılmaya başladı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar