ESPOR TÜRKİYE ŞAMPİYONU BAU RAİDERS OLDU
BAU eSports League of Legends takımı BAU Raiders, Türkiye League of Legends topluluğu için en önemli organizasyonlardan biri olan Üniversite Ligi'nde şampiyon oldu.
Bu yıl Cs:go Üniversite Ligi olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi'nde de Marmara Üniversitesi'ni 3-0'la geçerek Üniversite Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle 3 ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti.
Kaynak: haberinburada....
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