Dijital gücün etkisiyle sporun gün geçtikçe daha fazla kişiyi etkisi altına aldığına dikkat çeken Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Gençlerin refleksleri ve vücut koordinasyonları daha dinamik. Espor alanında gençler daha aktif ve reflekslerini çok daha iyi kullanıyorlar. Oyunlarda bulunan komutları çabuk kavrayarak hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar....



































