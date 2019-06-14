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Esra Erol’a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı!

ESRA EROL’A 5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI!

Sunucu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi “yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği“ iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle

Tarih : 14 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Esra Erol’A 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı!(10/10)6

Sunucu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi “yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği“ iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı. Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi....

















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