Sunucu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi “yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği“ iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle

Sunucu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi “yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği“ iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı. Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi....



































