EV KADINLARINA DEVLETTEN İŞ DESTEĞİ! 15 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ VERİLİYOR
Hükümet, kadınların iş gücü piyasasında daha fazla yer alması, iş gücüne katılım oranının yüzde 34'ten 41'e çıkarılması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. 12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkanı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla destek paketindeki hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi imkanları şöyle:
Kaynak: haberinburada....
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