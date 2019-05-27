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Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
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Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

EV YANARKEN SALINCAKTA SALLANAN ÇOCUK SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

Rusya'da arkasında bulunan ev yanarken umarsızca salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Çocuk, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'soğukkanlılık sembolü' ilan edildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 23:40
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin yandığı ve evin etrafında toplanan bir grup yetişkinin olayı izlediği görülüyor. Bu sırada bir çocuk, yanan evin yakınında bulunan bir salıncakta umarsızca sallanmaya devam ediyor. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, diğer çocukların yetişkinlerle birlikte yangını izlediği; çocuğun ise, 'boş kalan salıncağın' keyfini çıkardığı şeklinde yorumlar yaptı....

















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