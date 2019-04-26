Bu sezon istediği formu yakalayamayan Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber. İngiliz ekibi, milli oyuncuyu satış listesine koydu.

Everton'da forma giyen milli forvet Cenk Tosun, transfer listesine kondu. Liverpool Echo'da yer alan habere göre, bu sezon Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk'in sezon sonunda başka bir takıma transfer olmasının önü açılacak.

Kaynak: haberinburada....